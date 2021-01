Endine Marbella lindprii ja narkoärimees Toomas Helin suri ootamatult

Helinist sai „kurikuulus“ tagaotsitav üheksakümnendate keskel, kui kaitsepolitsei kahtlustas meest 1993. aastal avalikkust vapustanud Estonian Airi kontori ees toimunud pommiplahvatuses Tallinnas Vabaduse väljakul.

Tallinna kesklinnas avalikus kohas toimunud võimas plahvatus oli esimene suurem kriminaaluurimine taasiseseisvunud Eestis ja õiguskaitseorganite auasi.

Helin põgenes Rootsi ning kuulutati rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Politsei seostas teada Euroopas toimuvate autovarguste ja narkoäriga.

Hispaanias tegeles Helin muuhulgas ka näiteks kinnisvara müügiga. Aastate eest julmas topeltmõrvas kahtlustatav olnud Helin oli oma uuel kodumaal osanik ka eksklusiivseid automarke müüvas kaupluses, kirjutas 2002. aastal Eesti Ekspress.

Narkoäri ja tagasi Eestis

Samal aastal kirjutati kohalikes lehtedes, et keskkriminaalpolitsei süüdistab ja Indrek Sürjet uimastite salakaubaveo organiseerimises. Vastavalt ajakirjanduses ilmunud teadetele pidi Helini juhtimisel 2002. aasta veebruari alguses Eestisse jõudma üks tonn marihuaanat, mille müügihinnaks oleks toonaseid Tallinna tänavakaubanduse hindasid arvestades ulatunud 100 miljoni kroonini.

Mees võeti vahi alla ning ta kurtis vangistuse ajal näiteks selle üle, et uurija ähvardas ta aidsi nakatada ning politseikonvoi seadis tema elu liigse kihutamisega ohtu. Mees vabanes vahi alt sama aasta sügisel, kui maksis rekordkautsjoni.

2004. aasta detsembris mõistis kohust Helini süüdi narkoainete levitamise ettevalmistamise organiseerimises ja vanglas alkoholi tarvitamises. Teda karistati sekke eest nelja-aastase vangistusega. Marihuaana salakaubaveos jäi mees õigeks.

Murru vanglas karistust kandes sooritas Helin "hiilgavate hinnetega" keskkooli lõpueksami. 2007. aastal rahuldas kohus tema ennetähtaegse vabastamise taotluse. Samas vaid kuu aega hiljem see tühistati, sest vanglapoolses iseloomustuses öeldi, et ei saa välistada, et ta saadab korda uued kuriteod. Mehel õnnestus siiski 2007. aasta septembris ennetähtaegselt vanglast vabaneda, kuu hiljem otsustas ta Eestist lahkuda ja läks tagasi Hispaaniasse.