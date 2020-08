Emajões hüppas noormees peaga vastu põhja

Esmaspäeval kella 14 paiku tulid Emajõe randa kaks umbes 16–17aastast noormeest. Rannavalvurid märkasid, et poisid ujusid üle ujumisala lõppu tähistava poide piiri ja hüppasid ka suure hooga pea ees vette.

G4S vetelpäästjad andsid noortele märku, et üle poide piiri ei ole turvaline ujuda ning pea ees vette hüppamiseks ei ole vesi piisavalt sügav. Noored jäid ilusa ilmaga randa edasi, kuid tegid mõne aja pärast uuesti kaldaäärses madalas vees hüppeid, teatas turvafirma pressiteates.

Kell 15.48 tuli üks noormeestest peale pea ees vette hüppamist uimaselt veest välja ja jäi veepiirile selili lamama. Rannavalvurid, aimates ohtu, helistasid kohe hädaabinumbrile 112 ja palusid noormehel end mitte liigutada. Noormees ütles, et tal on peapööritus ning valutab pea, kael ja selg. Tema otsmikul oli peaga vastu jõepõhja hüppamisest marrastus.

Kiirabi saabus mõne minutiga. Kannatanule pandi kaelatugi, rannavalvurid aitasid ta ohutult kanderaamile ja seejärel viisid meedikud patsiendi haiglasse.

Järgmisel päeval võttis sama noormees G4S rannavalvuritega ühendust, et tänada abi eest. Noormees vigastas peaga vastu jõepõhja hüpates seljalüli, aga on paranemas vigastusest.

Emajões suplemas käinud noormehed olid harjunud vetehüpetega Elvas järve ääres, kus selleks on eraldi hüppetorn. G4S rannavalvurid juhivad tähelepanu, et jões on veeolud teistsugused ning seal ei saa samamoodi pea ees vette hüpata kui tornist. G4S tagab suplejate ohutust 21 supelrannas üle Eesti.