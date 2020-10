Elvas vallas tapmise juures olnud teinegi kaksikvend sai süüdistuse

Aleksander Pihlak reporter RUS

12. mai õhtupoolikul tulistati Elva vallas Neemiskülas jahirelvast surnuks 59-aastane mees. Delfi on kirjutanud, et tapmises süüdistatakse kohalikku hobijahimeest Theo Varblast. Sündmuspaigal kinnipeetud Theo kaksikvend Riho pääses tapmissüüdistusest, kuid on nüüdseks saanud oma relva hoidmise eest.