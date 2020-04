Elvas hukkus liiklusõnnetuses noor mees. Autojuht jooksis minema

Öösel kella kolme ajal teatati häirekeskusele, et Elva vallas Mäeotsa külas on lauges paremkurvis paremale teelt välja sõitnud sõiduauto Audi, mis on rullunud üle katuse ning põrganud vastu puud. Sõidukis kaasreisijana viibinud 20-aastane mees hukkus sündmuskohal.

Abi kohale saabudes oli sõiduki juht sündmuskohalt lahkunud. Politseinikud otsisid juhti lähedasest metsast ja kaasasid otsingutele ka teenistuskoera.

Kogutud info põhjal leiti arvatav juht kella seitsme ajal sündmuskohalt paari kilomeetri kaugusel asuvast kodust. Kinni peetud 23-aastane mees oli alkoholi tarvitamise tunnustega ning toimetati tervisekontrolliks haiglasse.

„Õnnetuse täpsemad põhjused selguvad menetluses, kuid esialgsel hinnangul võisid selle põhjustada liigne kiirus, libe tee ja juhi konditsioon,“ ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Meelis Saarepuu. „Rooli taha istudes peab juht kandma hoolt kõigi autos viibivate inimeste eest ning raskete tagajärgede puhul tuleb selle eest sündmuskohal vastutus võtta.“

Sel aastal on Eestis juhtunud 250 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 16 inimest.