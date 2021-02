Elu nagu tavavangidel: Kracht ja Teder viibivad samasugustes kambrites ja ostavad poest nimekirja alusel nagu süüdimõistetudki

Korruptsioonikuritegudes kahtlustatavana vahi alla võetud ettevõtja Hillar Teder võib vabaks saada juba täna, samuti kahtlustuse saanud rahandusministri eksnõuniku Kersti Krachti vabastamise või vahi alla jätmise kohta teeb kohus määruse 16. veebruaril.

Eestis eraldi eeluurimisvanglat ei ole ja vahistatud viibivad enamasti vanglates.

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõuniku Teele Sihtmäe sõnul viibivad vahistatud üksi või kahekesi samasugustes kambrites nagu süüdimõistetudki.

"Neil on sama toit ning nad saavad poest nimekirja alusel asju osta," kirjeldas Sihtmäe.

Oluliseks erinevuseks on see, et vahistatu ei saa vabal ajal oma eluosakonnas ringi liikuda, vaid on kambrisse lukustatud. Täpsuse huvides tuleb rõhutada, et koroonaviiruse leviku pärast on liikumist praegu piiratud ka süüdimõistetutel. Tunniajane jalutusaeg värskes õhus on tagatud ka vahistatule.

Mis puudutab helistamist, kirjavahetust ja teiste inimestega kohtumist, siis prokuratuur ja kohus võivad konkreetse kriminaalmenetluse huvides neid õigusi piirata.

Vahistatu õigust kohtuda oma advokaadi, kaitsja, notari ja vaimulikuga piirata ei saa. Välismaalased võivad igal juhul kohtuda ka oma riigi konsuliga.

12. jaanuaril pidas kapo Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti. Kahtlustus esitati ka Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

14. jaanuaril võeti Kracht ja Teder võeti kuni kaheks kuuks vahi alla.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et too kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, kindlustamaks Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamiseks. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, sest kaitsepolitseiameti töötajad pidasid Tederi ja Krachti kinni.