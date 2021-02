Elmar Vaher: kuritegevus on avalikust ruumist liikunud kodudesse

"Kui veel 15 aastat tagasi varitses oht avalikus ruumis ja sa ei teadnud, kes nurga tagant välja hüppab, siis täna on oht kodudes," vahendab ERR Vaheri intervjuud. "Aga kodu eelis on see, et sa saad oma sõpru ja tuttavaid valida."

Oma osa on vägivalla tekkimisel Vaheri sõnul ka alkoholil. "Alkohol muudab inimest sellisel moel, et ta ei anna aru oma tegudele," sõnas Vaher.

Lähisuhtevägivalla puhul jäävad Vaheri sõnul pooled teod teada saamata. Tapmisi ja mõrvu registreeriti koos katsetega mullu 50, mis on 16 võrra enam kui 2019. aastal.

Rääkides liikluse olukorrast, ütles Vaher, et see ei ole läinud paremaks. "Olid aastad, kus see muutus oli ilmne, nii turvavarustuse kasutamisel, kui ka kiiruse valimisel, kuid täna jätkuvalt me näeme, et neid viga saanuid on liiga palju."