Elektrilevi palub abi metallivaraste tabamisel

Elektrilevi palub kõigil ühendust võtta, kes Tallinna alajaamade juures kahtlast tegevust märkavad.

Elektrilevi võrguandmete halduse juht Taavi Janno ütles, et selle aasta jooksul on nad registreerinud 28 alajaamade rüüstamise juhtumit Tallinnas, põhiliselt Kristiine ja Haabersti linnaosades. Juhtumeid uurib ka politsei.

Rüüstatud on töös olevaid alajaamu, mis tähendab, et metallivaras on võimalike ohtudega kursis. "Võrreldes sellisest vargusest saadavat küllaltki kesist hõlptulu ja eluohtlikku riski, millega varas mängib, on meie jaoks selline tegevus pehmelt öeldes arusaamatu," ütles Janno.

Janno sõnul on kahjud elektrivõrgule ja teistele tarbijatele on tõsised. "Maanduslatid ja -juhtmestik on varastatud moel, et alajaam jääb töösse ning süsteem ei tuvasta otseselt, et alajaamas oleks rike. Oleme vargused avastanud hilisema kontrolli käigus. Samas tähendab korrektse maanduse puudumine, et antud alajaama toitel olevate klientide seadmetel on reaalne ülepinge tekkimise oht, mis võib kodused elektriseadmed rikkuda."

Kangiga lahti murtud alajaama uks Foto: Elektrilevi

Elektrilevi on viimaste nädalate jooksul üle kontrollinud ligikaudu 100 alajaama rüüstamiste piirkonnas ja võtab koostöös politseiga kasutusele kõik võimalikud meetmed, et metallivargad kinni püüda.



Lisaks palub Elektrilevi kõikide tähelepanelike kodanike abi varaste tabamisel.

Kui märkate kahtlast tegevust alajaamade lähistel, näiteks logodeta riietuses, logodega tähistamata autos või kiivrita inimesi alajaamade kallal tegutsemas, siis tuleks koheselt sellest teada anda Elektrilevi rikketelefonile 1343 või häbaabinumbrile 112.