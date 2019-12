EKRE toetus kõigub jätkuvalt aasta madalaimal tasemel

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 11. novembrist 9. detsembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (9,7%) ning Isamaa (7%).

Viimase nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud, kuid EKRE toetus on jätkuvalt madalaimal tasemel sellel aastal läbi viidud küsitluste võrdluses.

Opositsioonierakondi toetab kokku 45,4% ja koalitsioonierakondi 44% küsitlusele vastanutest.

05.11-29.11 Koondtulemus 11.11-09.12 Koondtulemus

Reformierakonda toetas 35% (eelmises küsitluses 35,7%), Keskerakonda 24,1% (23,5%), EKRET 13,8% (13,5%), sotse 10,2% (9,7%), Isamaad 7,2% (7%), Eesti 200 3,8% (4,5%), Rohelisi 3,1% (3,1%), Vabaerakonda 0,3% (0,4%) Elurikkuse erakonda 0,7% (0,7%).

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%.