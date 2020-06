Eile Tartus politsei eest põgenenud mees veedab järgmised üheksa kuud trellide taga

Täna toimunud kohtuistungil nõudis Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Jüri Vissak mehele kuue kuu pikkust reaalset vangistust, mille kohus ka rahuldas ja kuna mullu septembris mõistetud karistus süstemaatilise juhtimisõiguseta sõitmise eest ei ole veel kustunud, siis tuleb tal nüüd liitkaristusena vangis veeta ligi üheksa kuud, täpsemalt kaheksa kuud ja 28 päeva.

Samuti konfiskeeris kohus mehe sõiduvahendi.

„Eilse juhtumi näol on tegelikult tegemist õnneliku õnnetusega, kus rasked tagajärjed, võib-olla isegi kellegi surm, õnnestus ära hoida vaid tänu politsei professionaalsele tööle mehe tabamisel. Juhtimisõiguseta inimesed ei mõtle enamasti, et sõitma asudes võiks midagi halba juhtuda, aga ometi juhtub ja märksa sagedamini kui juhtidega, kes on omandanud vajalikud teadmised ning sõidukogemuse,“ ütles prokurör Jüri Vissak.

Tagaajamine Tartus

Eile pärastlõunal algas Tartu tänavatel tagaajamine, kui rahvast täis Audi otsustas politsei peatumismärguandeid eirates Võru poole kihutama hakata. Oma panuse huligaanide tabamiseks püüdsid anda ka kodanikud, kes põgenejatele oma sõidukitest takistusi moodustasid.

Politseinikud andsid sõidukile peatumismärguande, mida juht eiras ning hoogu lisades linnast väljuva suuna poole kihutas. Politseinike eest ära sõitnud auto kiirus kasvas kohati kuni 120 km/h tunnis.

Kihutava ning ohtlikke manöövreid teinud sõiduki teed püüdsid politseinike kõrval Virgi sõnul takistada ka mitmed linnakodanikud, kes ohtliku juhi peatamiseks oma sõiduvahenditest teele takistusi püüdsid teha.

Sündmusele reageeris mitu piirkonnas olnud patrulli ning Pangodi kandis õnnestus politseibussi abil kihutava masina teekond lõpetada ning ta teelt välja pressida.

Kraavi paiskunud Audist tormas välja nii juht kui ka neli kaasreisijat, kes kõik metsa jooksid. Politseinikud jooksid noortele järgi ning juht ning kaks kaasreisijat õnnestus mõne hetke pärast metsas kätte saada. Mõne aja pärast saadi võsast kätte ka ülejäänud kangelased.

Õnnetuses ükski inimene viga ei saanud, küll said kahjustada politseibuss ning Audi.