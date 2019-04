Eile sai autojuhtide süül vigastada kolm mootorratturit: kõik tähelepanematud sohvrid tegid vasakpööret

Foto: PPA

Ettevaatust, tsiklihooaeg on käes! Eilse päeva liikluspildi põhjal näib, et suurim oht mootorratturile on tähelepanematu vasakpööret tegev autojuht.