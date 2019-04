Eile õhtul Tallinnas autolt löögi saanud naine suri

Esmaspäeva õhtul sai Tallinnas Sõle tänaval autolt löögi naine, kes toimetati raskete vigastustega haiglasse. Paraku suri 59-aastane naine täna haiglas.

Häirekeskus sai liiklusõnnetusest teate eile õhtul kella 21.16 ajal. Kesklinna politseijaoskonna välijuht Lennart Kams ütles, et esialgsetel andmetel õnnetus juhtus, kui Sõle tänaval ülekäigurada ületanud naisele sõitis otsa Kolde puiestee suunas liikunud sõiduauto Toyota.

"Tegemist oli valgustatud ülekäigurajaga ja õnnetuse hetkel olid foorid vilkuva kollase tule režiimis. Juhtunu täpsemad asjaolud selguvad alustatud kriminaalmenetluses," sõnas Kams. "59-aastane naine sai õnnetuses raskelt viga ja toimetati haiglasse, kus ta täna kahjuks suri. Toyotat juhtinud 44-aastane mees oli kaine ja viga ei saanud," jätkas Kams.

"Järjest soojemate ilmadega näeme teedel aina rohkem jalakäijaid ja kergliiklejaid ning see eeldab autojuhtidelt veelgi enam valvsust, et vajadusel jõuaks õigeaegselt reageerida. Jalakäijatel tuleb aga ülekäigurada ületama asudes olla väga tähelepanelik ja veenduda, et sõidukijuhid on neid märganud," lisas Kams.