Eile õhtul inimesele otsa sõitnud mees oli kaine ja juhtimisõigusega. Ohver seevastu helkurita ning joobes

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk selgitas, et esialgseil andmeil juhtus õnnetus, kui Volkswageni roolis olnud 44-aastane mees ei märganud sõiduteel lebanud 61-aastast meest ja sõitis üle tema jala.

"Väliste joobetunnustega 61-aastane mees sai õnnetuses viga ja kiirabi toimetas ta haiglasse. Mehel polnud ka helkurit," lisas Sikk.

Volkswageni roolis olnud 44-aastane mehel on juhtimisõigus ja ta oli õnnetuse toimumise hetkel kaine. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

"Tahaksin siin meelde tuletada, et õhtud lähevad üha varem pimedaks ja seetõttu on äärmiselt oluline oma turvalisuse tagamiseks olla liikluses nähtav. Lihtne vahend jalakäijale end nähtavaks muuta on helkur, mis tuleb kinnitada väliriiete külge. Nii on sõidukijuhtidel võimalik jalakäijat märgata ja aegsasti teile lähenedes reageerida. Palun hoiame üksteist ja ka iseend.“