Eile ei toimunud ühtegi liiklusõnnetust

Küll tabati eelmise ööpäeva jooksul rooli tagant 14 alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti.

Ühtlasi tuli politsei- ja piirivalveametil raporteerida ühest vargusest. Nimelt ärandati Ida prefektuurist 2005. aasta tumehall sõiduauto Mazda 6 numbriga 065MFK.

Maanteeameti liiklusinfokeskuse andmeil on teekatted riigiteedel varahommikul märjad või niisked ning mitmel pool on udu. Tee- ja õhutemperatuur on kõikjal plusspoolel. Ilmaprognoosi kohaselt tuleb täna pilves ilm, mitmel pool võib nähtavust halvendada udu ning kohati sajab vähest vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 2-7 m/s ja õhutemperatuur jääb +3 kuni +5 kraadi vahemikku.