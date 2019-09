Eestist pärit mees mõisteti Suurbritannias prantslanna mõrvas süüdi

Garcia-Bartaux ning Belorusov olid mõnda aega suhtes. 34-aastase Garcia-Bartaux surnukeha leiti madalast hauast tema oma aiast Londoni Kew Gardensis päev pärast kadunuks kuulutamist 5. märtsil, vahendab Sutton & Croydon Guardian.

Lahkamise käigus leiti, et surm saabus kaelale surve avaldamise tagajärjel.

Londonis elanud ja baaris töötanud Belorusov põgenes pärast mõrva Tallinna. Üks mehe sõpradest Ian Syalik ütles Daily Mailile, et Belorusov pidas kaks päeva pärast Garcia-Bertaux’ surnukeha leidmist hoopis Tallinnas oma sünnipäeva.

"Ta ei maininud ekstüdruksõbra kohta midagi, ma isegi ei teadnud temast siiani," ütles Syalik. "Ta ei öelnud isegi, miks ta Londonist tagasi on, ma arvasin, et sünnipäeva pärast."

Belorusov vahistati Tallinnas mõrvas kahtlustatuna 13. märtsil. Ta viidi Suurbritanniasse, kus talle esitati mõrvasüüdistus. Daily Mail on varasemalt kirjutanud, et Belorusov on Eesti politseiniku poeg, kes kasvas üles Tallinnas ja teenis Eesti mereväes.

Täna leidis vandekohus, et ta on mõrvas süüdi. Kohtunik määrab talle karistuse sel reedel. Ilmselt ootab Belorusovit ees pikk vanglakaristus.