Eestis poole aastaga kaheksa narkosurma. Kolm aastat tagasi oli see number 57

Prokuratuuri teatel pole narkosurmade arv poolaasta lõikes kunagi nii väike olnud. Narkosurmade languse põhjuseks võib selgelt tuua prokuratuuri jaoks eduka 2017. aasta, kui tabati kaks suurt fentanüüli-jõuku narkoturul.

Peale seda algaski märkimisväärne narkosurmade vähenemine. Kui 2017. aastal oli üledoosist surnute arv aastas 110, siis juba 2018. aastal langes see 37ni. Et tänavu on see arv 8, peab prokuratuuris 2015. aastast narkokuritegudes riiklikku süüdistust esindav ringkonnaprokurör Raigo Aas ajalooliseks.

"Õiguskaitseasutuste teravik on aastaid suunatud Eestis kõige ohtlikuma aine, fentanüüli leviku tõkestamisele ning kuigi iga numbri taga on kellegi kaotatud lähedane, näeme, et meie töö narkovastases võitluses kannab vilja," selgitas Aas täna rahvusvahelise uimastite kuritarvitamise ja uimastiäri vastase võitluse päeva puhul.

"Paraku ei tähenda see, et tarvitajate hulk oleks oluliselt vähenenud ning sõltlased otsivad aina uusi aineid, olgu nendeks fentanüüli erinevad analoogid või amfetamiin. Nii nagu mujal maailmas, on ka siin koroonakriisi tõttu katkenud paljud traditsioonilised tarneahelad. Narkokaubitsejad leiavad aga uusi marsruute ja meetodeid, mistõttu töötame iga päev selle nimel, et tõkestada keelatud ainete müüki mitte ainult tänavatel, vaid üha sagedamini ka posti teel ja tumeveebis," teatas Aas.

Tervise arengu instituut on mulluses surmapõhjuse statistikas tunamulluse aasta kohta rõhunud, et märkimisväärse narkosurmade langustrendi peamisteks põhjusteks olid lisaks fentanüüli kättesaadavuse vähenemisele Eesti narkoturul ka sotsiaalprogrammi SÜTIK sõltlaste ühiskonnastamine tugiisiku kaasabil kättesaadavus ja koju kaasaantava elupäästva ravimi naloksooni programmi kättesaadavus.