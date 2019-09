Eesti-vastase tegevusega vahele jäänud Venemaa spioon mõisteti viieks aastaks vangi

Käesoleva aasta viiendal mail pidas kaitsepolitsei (kapo) kinni Venemaa Föderatsiooni kodaniku (A A), kellele prokuratuur esitas süüdistuse Eesti vastu suunatud vägivallata tegevuse paragrahvi alusel, selgub kohtulahendist.

A A süüasja arutati kokkuleppemenetluses ja 29. augustil tunnistas Harju maakohus mehe süüdi. A A sai karistuseks viis aastat reaalset vangistust, mille alguseks loetakse eelvangistuses viibitud aeg alates käesoleva aasta mai algusest.

Mehelt konfiskeeriti süüteoga saadud tulu kogusummas 1300 eurot.

Kapo pressiesindaja Harrys Puusepp ütles Delfile, et hetkel ei ole võimalik selle kinnisel istungil arutatud juhtumi osas minna üksikasjalikumaks, kui kohtuotsuses kirjas oli.

Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles, et Eesti julgeolekut ohustavate kuritegude avastamine on prokuratuuri jaoks prioriteet.

"Selliste kuritegudega võitlemine, info kogumine ning kontrollimine toimub koguaeg. Paraku on aga riigivastaste kuritegude iseloom selline, et meil ei ole võimalik detailidest ja täpsematest asjaoludest rääkida. Tähtis on see, et riigivastaste kuritegude süüdimõistvad otsused annavad selge signaali, et oleme tugev riik ja sellised juhtumid tulevad välja," sõnas Pern.