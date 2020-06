Eesti publiku ette jõuab dokumentaallavastus Kaunase maffiast, millega seotud mõrvajuhtumis on kohtu all ka eestlased

Läti üks tunnustatuim lavastaja Valters Sīlis toob Rakveres Baltoscandali festivalil lavale dokumentaallavastuse “Mul oli nõbu”, kus mängivad Henrik Kalmet ja Rea Lest, kirjutas tänane Eesti Päevaleht.

Lavastuse pealkiri viitab selle peategelastele. Üks on Leedu maffias kõrgele kohale jõudnud ja 2015. aasta 6. novembril tapetud Deimantas Bugavičius, teine tema nõbu, toimuvat minavormis kirjeldav lavastuse dramaturg Rasa Bugavičute-Pēce. Ent Sīlise lavastus ei ole krimitoimik. Dokumentaallavastus uurib toimunu inimlikku poolt. Maffia liikmed ei ole muust maailmast sõltumatud. Kuskil on perekonnad, keda toimuv mõjutab ja kes kogu olukorras samuti oma valikuid teevad.

Kuigi lavastus räägib pigem kahe sugulase erinevast eluteest, on Leedu kuritegeliku maailma liidri Bugavičiuse palgamõrva juhtum just praegu kohtus arutelu all ning süüdistatavate seas on ka kaks eestlast — Arle Grabbi ja Hans-Erik Ehvert.

Mõrvatöö oli sooritatud professionaalselt ja detailideni ette valmistatud. Väidetavalt tulistasid nad autoga maja ette sõitnud Bugavičiust läbi autoakna, kui tema lapseootel elukaaslane, Leedu meelelahutustegelane Vita Jakutienė väravat avama läks. Bugavičiuse tapmine oli Leedu kriminaalmaailmas suur sündmus, mis näitas, et Kaunase kaks olulist maffiat ei mahtunud enam teineteise kõrvale tegutsema.

Kohtualuseid uuritakse lausa riigi eliitüksuse (Leedu kriminaalpolitsei büroo) poolt. Uurimistöö tulemusena on kindlaks tehtud kolme kahtlusaluse isikud: lisaks kahele eestlasele mängis juhtumite arengus rolli ka kohalik leedukas Ričardas Baika, kes aitas eestlastel ohvrit jälgida, varustas neid relvadega ning pakkus tuge ka muudel viisidel, kirjutab Leedu Delfi.

Uurimise käigus selgus ka asjaolu, et Bugavičiuse surm asetub üle-Euroopalise kuritegevusvõrgustiku lülidesse. Käsuliini niidid viivad välja lausa Hispaaniasse. See pole just suur üllatus, võttes arvesse, et Leedu kuritegelikud rühmitused on üldiselt teada-tuntud üle terve Euroopa — nende kaubamärgiks peetakse väljapaistvat julmust.

Kuriteo tellijaks usutakse olevat endine Klaipėda varimaailma liider Sergejus Beglikas. Juhtumisse on kaasatud ka Hispaanias elanud endise Kaunase allilma teise promindendi Renaldo Kanise nimi. Nüüd on selgunud, et Kanise näol võib olla tegu ka ühe Leedu gängsterisõdadele nurgakivi asetanud isikuga.

Pealtnägija tunnistus viitab Grabbile

Kaunase ringkonnakohtus peetavatel kohtuistungitel oli Leedu Delfi sõnutsi ülekuulamiste ajal tunda üha suuremat pinget: tunnistajate ütlused kujunesid abstraktseteks. Üks mäletas laskude kuulmist, teine ​mainis, et enne kuritegu oli näha kahte meest, üks pikem ja teine ​​lühem. Ent, kui kaks mõrvas süüdistatavat eestlast tõusid püsti, selgus, et nad olid peaaegu ühesuguse pikkusega.

Hukkamise ainus tunnistaja, Jakutienė, identifitseeris tapja kohtusaalis ära. Ta kinnitas, et tema elukaaslast tulistas nimelt Grabbi.

Säärased tunnistused on tekitanud palju kahtlusi.

Bugavičiuse sugulasi, ema ja venda esindav advokaat Kęstutis Jonaitis märkis Leedu Delfile, et prokuratuurilt on oodata tulevikus ilmselt tõendeid, mis on põhjapanevamad kui senised tunnistused. Arvatakse, et prokuratuuril on taskust võtta üks Bugavičiusele lähedal olnud isik, Gija Zabachidzė, kes pääses mõned kuud pärast sõbra surma napilt samasugusest saatusest. Kuigi tema tunnistusi peetakse üldsõnalisteks, on need kujunenud põhiliseks vundamendiks, mille põhjal prokuratuur Grabbi, Ehverti ja Baika suhtes juhtumit üles ehitanud on.

Zabachidze olevat näiteks öelnud, et tema teada tellis Bugavičiuse mõrva tema enda nõbu, Renaldas Kanys, ühes oma narkootikumide salakaubaveo partneritega. Kust ta sellise teabe sai, ei asunud tunnistaja jätkuvalt selgitama.

Surma saanud krimiparuni elukaaslane Jakutienė kirjeldas tunnistajapingis rünnakut, mis leidis aset mõned minutid enne südaööd: “Tulime õue ja meid rünnati. See oli hõbedane auto, seal oli inimene, kellel oli käes relv ning ta pääses sõitja küljest välja ja seisis otse meie ees. Ta kattis oma näo alumise osa salli ja kapuutsiga, aga märkasin mõnda näojoont.”

Ta täpsustas, et vahetult enne Bugavičiuse tulistamist magas ta oma elukaaslase õlul autos ja ärgates nägi ta eelseisvat tapjat. Too astunud relvaga otse edasi, tulistades mitu korda.

“Kindlasti ei unusta ma elus visuaale. Pärast teist lasku kaldusin ma kohale ja käskisin tal sõita siit minema, kuid ta ei reageerinud,” tuletas Jakutienė meelde.

Siiski käib naise tunnistus vastu eelnevalt ajakirjanduses kajastatule: nimelt olnud ta ühe versiooni kohaselt mehe mõrvamise hetkel viibinud autost eemal, kuna ta oli suundunud väravat avama.

Naine meenutas, et ametnikud olid andnud talle mitukümmend fotot, millest ta viitas kahele kõige sarnasemale inimesele. See juhtus paar aastat pärast kuritegu. Naise sõnul oli mõrvari nägu tema mällu nii selgelt kleepunud, et ta võib täna tunnistamisprotseduuri korrata. Küsimusele, kas Bugavičiust tulistanud mees viibis praegu kohtusaalis, osutas naine Grabbile.

Grabbi pole oma süüd tunnistanud ning on väitnud ajakirjandusele, et tema pole juhtunuga seotud.

Grabbit ja Ehvertit võib süüdi mõistmise korral oodata 8–20-aastane või eluaegne vanglakaristus.

Kogu skeemiga on kahtlustuse kohaselt seotud ka Imre Arakas, kes on hetkel kandmas Iirimaal kavandatud kohaliku allilmategelase mõrvaplaani tõttu kuueaastast vanglakaristust.

Üle-Euroopalisest kuritöövõrgustikust ning juhtumi tagamaadest saab lähemalt lugeda siit.