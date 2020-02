Eesti perevanem piinas oma adopteeritud lapsi: näiteks pidid nad 12 tundi ühe koha peal seisma, süüdistab prokuratuur

Süüdistuses heidetakse perevanemale ette viie 9-17aastase kasulapse korduvat löömist nii käe kui jalaga ning nende luku taha panekut perioodideks, mis ulatusid mõnest tunnist mitme päevani. Ebaseadusliku vabaduse võtmise paragrahvi alusel heidab prokuratuur naisele ette ka „karistusmeetodit“, millega ta sundis lapsi seisma ühe koha peal järjest 12 tundi või rohkem.

„Asendushooldusteenuse eesmärk on vanemliku hooleta jäänud laste toetamine ja neile peresarnaste elutingimuste pakkumine. Lapsel on õigus turvalisele ja arenguks soodsale kasvukeskkonnale,“ rääkis Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristine Tamm. „Kriminaalkorras ei karistata kedagi, kes palub lapsel teises toas rahuneda või keelab tal õhtul sõpradega välja mineku, see on normaalne osa kasvatusest. Kuid lapse löömine või tema lukustamine pikaks ajaks kinnisesse ruumi on kuriteod, mis vajavad sekkumist,“ ütles juhtivprokurör.

Süüdistuses heidetakse ette viie lapse väärkohtlemist aastatel 2016 - 2019.

Kriminaalasi alustati 2019. aasta augustis pärast sotsiaalkindlustusametilt saadud kuriteoteadet. Probleemi avastas lastekaitsetöötaja, kes vestles kõnealusest perekodust teise peresse elama läinud 9-aastase lapsega. Kohe paigutati ümber ka teised kaks asendushooldusteenuse osutamise lepingute alusel samas perekodus elanud last. Alustatud kriminaaluurimise käigus leiti tõendeid kõigi kolme kasulapse väärkohtlemise kohta, samuti avastati tõendeid veel kahe varem samas peres elanud lapse väärkohtlemise kohta.