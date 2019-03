Eesti mehi kahtlustatakse Soomes 30 murdvarguses

Kahtlusalused on olnud vahi all alates 2018. aasta detsembrist ja ootavad kohtuprotsessi, vahendab Yle Uutiset.

Peamiselt on varastatud ehteid, raha ja elektroonikat, mida saab kergesti ja kiiresti kaasa viia.

Põhiline osa vargustest on toime pandud Kanta-Häme piirkonnas. Korterivargusi on toimunud ka mujal Lõuna- ja Lääne-Soomes. Asi on üle antud prokuratuurile.

Häme politsei teatel on vargusteks tõenäoliselt tehtud eelluuret. Kui omanikke ei ole kohal olnud, on sõltumata kellaajast korteritesse sisse murtud.

Kahtlustatakse, et enne vargusi on helistatud uksekelli. Kui uks on avatud, on palutud vett või küsitud kuhugi teed. Ilmne eesmärk on olnud politsei teatel teada saada, kas korteri elanikud on kodus.

Varastatud esemed on viidud kiiresti laevaga Eestisse. Suurem osa saagist on kadunuks jäänud.