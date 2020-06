Eelmisel laupäeval kaduma jäänud Liis leiti surnuna

Foto: Politsei

Täna päeval sai häirekeskus teate, et Saarde vallas metsa äärest leidis juhuslik mööduja halli Toyota, mille aknad kaetud kardinatega nii, et sisse ei näe. Helistaja arvas, et tegu võib olla autoga, mida kasutas 20. juuni õhtul oma Pärnumaal Sindi linnas kodust lahkunud ja kadunuks jäänud 33-aastasne Liis.