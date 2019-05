Eakas prantsuse linnuvaatleja eksis Läänemaal metsa ära

Teisipäeva õhtul veidi enne kella 22 saime teate, et Pärnumaal Lääneranna vallas on kaduma läinud 70-aastane Prantsuse kodanikust mees. Häirekeskusesse helistajaks oli tema naine, kelle sõnul olid nad päeval läinud neljaliikmelise seltskonnaga linde vaatlema.

Mõne aja möödudes läinud tema elukaaslane üksinda metsa, kuid polnud sealt ligi kuue tunni möödudes tagasi tulnud. Seltskond oli meest üheskoos juba iseseisvalt mitu tundi tulutult otsinud. Telefoni teel teda kätte ei saanud, sest see oli välja lülitatud.

Politseinikud sõitsid kohale, et meest piirkonnast otsima asuda ja planeerisid juba otsingutegevusi, kui helises naise telefon ja teisel pool toru oli õnneks tema elu ja tervise juures mees. :)

Selgus, et mees oli jõudnud teistest ligi 6 kilomeetri kaugusele. Seal aga märkas teda üks kohalik elanik, kes temalt ise uurima läks, kas ta võib ehk olla eksinud. Kuna mehe telefon oli tühjaks saanud, andis kohalik talle enda telefoni, et too saaks võtta kõne oma lähedastele.

Suur aitäh tähelepanelikule ja hoolivale kohalikule, kes nii julgelt ja otsustavalt abi pakkus!

Metsa minnes pea meeles: telefon olgu kindlasti laetud ja kõige parem, kui see näitaks ka GPS-koordinaate ja juhataks sind vajadusel metsast välja. :)

Rõõmsat looduse nautimist kõigile!