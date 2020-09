Eakas härra eksis metsa. Pärast neljatunnist otsingut leiti ta drooniga üles, politseinikud tassisid marjulise seljas lagedale

Foto: Ingmar Muusikus

Eile õhtul teatati politseile, et Viljandimaal on ära eksinud sohu marjule läinud 89-aastane mees. Häirekeskusele teatas juhtunust tema poeg, kuna härra keeldus ise abi küsimast hinnates, et küllap saab peagi omal jõul soost välja.