Dokumendivõltsijate jõuku vedanud pensionär manipuleerib karistusest pääsemise nimel tervisega

Genrihsoni kaasusel lõppu ei paista. Terviseekspertiis tuvastas, et naine ei ole piisavalt haige, et teda saaks tervislikel põhjustel kohtu alt vabastada, sest ravimite abil võiks ta olla püsivalt seisundis, mis võimaldaks tal kohtuistungitel murevabalt osaleda.

Genrihsoni taktika on aga jätta ravimid enne istungit võtmata, et siis istungi ajal lasta endale kiirabi kutsuda, kes tuvastaks kehva tervise ja see tipnebki istungi tühistamisega. Peale istungit jätkab naine ravimite võtmist ja elab normaalset vaba inimese elu kuni järgmise istungini.

Sellise olukorra lahendamiseks ei olegi midagi tarka ette võtta. Prokurör on küll taotlenud naise vahistamist, ent maakohus jättis selle rahuldamata, tuues välja, et põhiseaduse kohaselt on süüdistataval õigus kehalisele puutumatusele ja õigus ise vabalt otsustada, antud juhul siis ravimite võtmise osas.

"Need põhiseaduslikud õigused eeldavad kohtu hinnangul ka seda, et isikul, kes põeb ravimatut haigust, on õigus otsustada, kas ta ravib ennast või jätab vajalikud ravimid võtmata ning õigus seada selliselt oma elu ohtu. Kohus ei saa menetluse tagamiseks kohustada isikut ravimeid võtma, samuti ei ole kohtu arvates põhjendatud sellises olukorras tema suhtes tõkendina vahistamise kohaldamine," põhjendas kohus.