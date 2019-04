DELFI FOTOD | Sarimõrvar Juri Ustimenkot süüdistatakse järjekordses mõrvakatses

Lisaks süüdistatakse Ustimenkot selles, et 2017. aasta 17. augustil ähvardas tapmisega ametiülesandeid täitvat valvurit, kelle suhtes ta oli varasemalt toime pannud mõrvakatse. Samuti ähvardas ta tapmisega kahte erinevat valvurit 19.11.2017 ja 04.12.2017. Sellega pani ta toime korduva vägivalla kasutamise võimuesindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega.

Süüdistuse järgi viskas Ustimenko 2015. aasta 21. juunil Tartu vangla eluosakonna köögis 54-aastast kaaskinnipeetavat kruusis olnud kuuma veega, mis tabas kinnipeetavat ülakeha piirkonda. Sellega põhjustas Ustimenko kannatanule I ja II astme põletusi. 2017. aasta 23. jaanuaril lõi Ustimenko 31-aastast kaaskinnipeetavat ühel korral käega õla ja näo piirkonda ning jalaga keha piirkonda. Nende tegudega pani ta toime korduva kehalise väärkohtlemise.

Samuti süüdistatakse Ustimenkot selles, et 2016. aasta 25. oktoobril helistas ta Tartu vanglast Politsei- ja Piirivalveameti kliendiinfo numbrile ja teatas, et justiitsministeeriumi hoones või selle parklas on pomm. Justiitsministeeriumi hoonest evakueeriti inimesed ja sündmuskohale saabusid politsei ning demineerijad. Lõhkeseadeldist ei leitud. Sellega pani ta toime avaliku korra raske rikkumise.

Lilitškini süüdistatakse veel 2017. aasta 24. juunil Tartu vangla vanemvalvuri jalaga löömises. Sellega pani ta toime korduva vägivalla kasutamise võimuesindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega.

Ustimenko kannab karistust viie inimese tapmise, kahe inimese mõrvakatse ja mitme muu raske kuriteo eest. Tuntud sarimõrvar on korduvalt küll presidendilt armu palunud, kuid seda pole seda siiani saanud.

Seaduse järgi saab Ustimenko taotleda enda enne tähtaega vanglast vabastamist, kui tal on karistusest kantud 30 aastat ehk 2032. aastal.