DELFI FOTOD | Joobes maasturijuht rammis rahvast täis Škodat. Land Rover keeras katusele, Škoda jäi seisma küljele

Linnast välja sõitsid Škoda Fabia, kus istus neli inimest ning Land Rover, milles oli kaks isikut. Seni teadmata põhjusel asjaoludel sõitis Land Rover Škodale tagant sisse, misjärel väiksem masin külje peale paiskus ja sellesse asendisse ka seisma jäi. Must maastur tegi samuti paraja pirueti, jäi püsima katuse peale.

Škodas olnud neli inimest pääsesid vigastusteta, üks Land Roveris olnud isikuist viidi tervisekontrolliks haiglasse. Mõlemal maastuis olnud mehel tuvastati alkoholijoove, kumb neist roolis oli, pole esialgu selge, niisamati pole teada, kui suur oli õnnetuse hetkel maasturi kiirus.

Liiklus on piirkonnas ümber suunatud. Politsei esindaja tõdes Delfile, et see õnnetus joonib alla, millisesse ohtu seab joobnuna rooli istumine nii ümbritsevad kui isikud kui ka autojuhi enda.

Lugejate fotod sündmusest: