Daily Mail: Londonis prantslannast blogija ja filmiprodutsendi mõrvas kahtlustatuna vahistati Tallinnas endine Eesti mereväelane Kirill Belorussov

Harju maakohus andis Belorussovi täna välja Ühendkuningriigi pädevatele ametivõimudele kriminaalmenetluse edasiseks jätkamiseks.

Üks Belorussovi sõpradest Ian Syalik ütles Daily Mailile, et ta pidas kaks päeva pärast Garcia-Bertaux’ surnukeha leidmist Suurbritannias Tallinnas oma sünnipäeva. See toimus eelmisel reedel ühes baaris.

34-aastase Garcia-Bertaux’ surnukeha leiti Lääne-Londonist Kew Gardensist 6. märtsil.

Lahkamise tulemusena leiti, et Garcia-Bertaux suri vigastustesse, mis langevad kokku surve avaldamisega kaelale.

Londoni politsei alustas protseduure Belorussovi Suurbritanniasse toomiseks.

Syaliku sõnul näis Belorussov sünnipäevapeol täiesti normaalne ega väljendanud mingisugust muret.

„Ta ei maininud ekstüdruksõbra kohta midagi, ma isegi ei teadnud temast siiani,” ütles Syalik. „Ta ei öelnud isegi, miks ta Londonist tagasi on, ma arvasin, et sünnipäeva pärast. Mina ja veel mõned inimesed kohtusime temaga eelmisel reedel Tallinnas pärast tööd, see ei olnud suur pidu, ainult mõned joogid tähistamiseks. Aga ta paistis täiesti normaalne. Kuigi ma ei olnud temaga päris lähedane, on see ikkagi suur šokk.”

Daily Mail kirjutab, et Belorussov on Eesti politseiniku poeg, kasvas üles Tallinnas ja teenis Eesti mereväes.

Suurbritanniasse kolis Belorussov Daily Maili teatel kümme aastat tagasi ja töötas baarmenina Egg Nightclubis Londoni kesklinnas King’s Crossi lähedal.