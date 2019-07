Austria andis Eestile välja eelmisel suvel toime pandud röövis kahtlustatava

Põhja prefektuuri politseinikud pidasid kohalikud kaasosalistest abistajad kaalukate tõendite alusel mõned kuud pärast röövi toimepanemist kinni ja nad on juba oma karistused kätte saanud. Praeguseks on ka mõlema röövis kahtlustatava välismaalase isikud kindlaks tehtud. Neist üks peeti kinni Austrias Eesti palvel Euroopa vahistamismääruse alusel ning loovutati Eestile juuni lõpus.

„Teise mehe kinnipidamine on vaid aja küsimus,“ ütles Hisko Vares, kelle sõnul näitab see juhtum ilmekalt, et pikaajaline töö viib sihile.

Politseinik toonitab, et viimase kümne aasta jooksul ei ole ükski Tallinnas toimunud juveeli- ja kellapoe röövidest jäänud avastamata.

„See peaks olema selge signaal välismaalt, põhiliselt Leedust, Ukrainast, Lätist ja Moldovast tulnud „külalisesinejatele“, et niisugused katsed ennast Eestis ära ei tasu,“ ütles Vares. „Tavaliselt teeme röövi toime pannud isikud kiiresti kindlaks, ehkki tõendamisprotsess võib aega võtta. Meil on väga hea koostöö teiste Euroopa riikide sarnaseid kuritegusid uurivate politseiüksustega ja info liigub väga operatiivselt.“

Eestis toime pandud röövimiste arv on aastast aastasse vähenenud. „Jõhkraid ette kavatsetud röövkallaletunge tavakodanike vastu praktiliselt ei esine. On üksikjuhtumeid, kuid röövidest elatuvaid kurjategijaid Eesti ei ole. Kindlasti on sellele kaasa aidanud karmim karistuspoliitika röövijate suhtes, kes teavad väga hästi, et röövi toime panemine toob endaga kaasa väga põhjaliku uurimise ning selliste kuritegude avastamise protsent on väga kõrge,“ rääkis Hisko Vares.

2018. aastal toimus 2008. aastaga võrreldes viis korda vähem röövimisi. Mullu registreeriti 154 röövimist, millest valdav enamus pandi toime tänaval kannatanu abitut seisundit ära kasutades, näiteks oli kannatanu joobes. Röövimises süüdimõistmise korral ootab kurjategijaid ees 2–15 aastat vangistust.