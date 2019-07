Austraalias mõrvasüüdistusega kohtu all olevad vennad süüdistavad enese süüdi lavastamises „Eesti jõuku”

54-aastase Ambrose John Clarke’i ja 52-aastase Xavier Gerard Clarke’i üle on Lääne-Austraalia ülemkohtus toimunud neli kuud protsess, milles neid süüdistatakse 51-aastase Peter Davise mõrvas, vahendab 7news.

Davis meelitati 2011. aasta mais väidetavalt ühele Malaga aadressile ning tapeti seal pärast ähvardamist ja katseid saada kätte väidetav 300 000 dollari suurune võlg litsentseerimata võlgade väljanõudja kaudu.

Davise surnukeha leiti tema auto pagasiruumist järgmisel päeval.

Prokurör Paul Usher väitis, et nelja lapse isa Davis peksti läbi ja tal oli fataalne südamehäire.

Xavier Clarke’i advokaat Jonathan Davies väitis aga, et tema klient ei tundnudki Davist ja viimase süda oli nagu iga hetk plahvatada võiv pomm.

Davies süüdistas rünnakus Eesti jõuku, mille liikmed olid kikkpoksi ja võitluskunstide meistrid ning tuntud oma vägivaldsuse ja ähvarduste poolest. Advokaadi sõnul olid neil meestel, kes olid ajuti Ambrose Clarke’i heaks töötanud, oma finantspõhjused Davise ründamiseks.

Ambrose Clarke’i advokaat Shane Brennan ütles, et suurt osa tõenditest tema kliendi vastu seletab süütu sekundaarne DNA ülekanne. Brennani sõnul oleks Ambrose Clarke kõigi aegade totakaim mõrvar, kui oleks pannud süüd tõestavad esemed, sealhulgas lehekülje Davise päevikust oma lukustamata dokumendikappi. Advokaat väitis, et need esemed pandi sinna Ambrose Clarke’i süüdi lavastamiseks.

Vandekohus kuulis, et Ambrose Clarke alustas Davise ettevõtte frantsiisiäri, aga 2009. aastal hakkas Davis kahtlustama, et Clarke varastab tema raha, ning nad katkestasid suhted ja Davis esitas kaebuse politseile.