Augustis Silja Europalt kadunud soomlase surnukeha on endiselt Eestis ja tuvastamata

21-aastast Stefaniust nähti viimati laeva ööklubis 17. augustil. Seltskond, kuhu ta kuulus, märkas tema kadumist alles tagasiteel Helsingisse. Hiljem selgus laeva valvekaamerate salvestustest, et Stefanius oli laevalt merre kukkunud, vahendab Iltalehti.

Ei Eesti ega Soome politsei ei ole Stefaniuse surnukeha leidmisest teatanud, kuigi Tallinna sadamas toodi üsna kohe veest välja surnukeha, mille tundemärgid vastasid Stefaniuse omadele.

Kui surnukeha sadamas leiti, oli seal juures ka soomlasi ja surnukeha merest väljatoomisest on olemas vähemalt üks videosalvestus.

Eesti politsei- ja piirivalveametist öeldi, et sadamast leitud surnukeha on püütud tuvastada ja sellelt on juba kaks korda DNA proov võetud.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov ütles, et surnukeha on endiselt Eestis. Tema sõnul on tuvastamist läbi viidud koos Soome kolleegidega.

Stefanius oli pärit Mikkelist, mistõttu läks uurimisvastutus Ida-Soome politseile. Uurimist juhtiv kriminaalkomissar Timo Häkkinen ütles, et välismaal aset leidnud kadumis- ja surmajuhtumite uurimine on selle Soome politseiasutuse vastutada, mille haldusalas kõnealune isik registreeritud oli.