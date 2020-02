Antslas hukkus tulekahjus 54aastane mees

Päästjad kustutasid ulatuslikult põlevat hoonet alguses väljast, kuid sisenesid kustutustöödeks esimesel võimalusel ka majja. Sealt leiti alla varisenud lae rusude alt hukkunud 54aastase mehe surnukeha. Tulekahju kustutustööd kestsid kella 4.24ni. Varahommikul käidi hoone järelkustutustöödel. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel. Eestis on sel aastal kokku tulekahjudes hukkunud neli inimest. Lõuna-Eestis oli see esimene tulesurm.

