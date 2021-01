Anija vallas hukkus ATV-ga ümber paiskunud ja sõiduki alla jäänud noor mees

www.DELFI.ee RUS 122

Küünal Foto: Argo Ingver

Täna kell 19.12 sai häirekeskuse teate, et Harjumaal Anija vallas Mustjõe külas on teeäärses kraavis ATV, mille all on raskelt viga saanud 34-aastane mees.