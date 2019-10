Alkoholiarutelu valguses: politsei tihedaim tööaeg Tallinna vanalinnas on 4-5 ajal hommikul. Üle poole väljakutsetest seotud vägivallaga

Delfi vestles ühe abipolitseinikuga, kes tunnistab, et esimesi kordi koos patrulliga nädalavahetuste varehommikutel vanalinnas väljakutsetel käimine oli talle parajalt karastav elamus. "Kui ikka lõhki pekstud näoga mees vehib politseinike ees rusikatega ja nõuab, et tema õlleklaas tagasi antaks... Või maani täis neiu, kel seelik praktiliselt vööni kerkinud ei saa aru, kus ta on ning väidab, et keegi varastas tema telefoni! Too viimane vedeleb meeter eemal tänaval," kirjeldab ta.

Delfi uuris PPAst, mida näitab statistika. Põhja prefektuuri pressiesindaja Kristjan Lukk viitab keskmise ja suurema tähtsusega väljakutsetele (oht tervisele ja varale, oht elule) ning sõnab, et esmaspäevast reedeni kell 4-10 hommikul on neid Tallinna vanalinnas käesoleval aastal kokku 42 (01.01-07.10). "Need jaotuvad üsna ühtlaselt ehk iga päeva kohta on 8-9 väljakutset."

Laupäeviti kell 4-10 on sel aastal tehtud 69 väljakutset ja pühapäeviti 57 väljakutset. "Seega võib kummagi nädalavahetuse ööle järgneva hommiku kohta öelda, et väljakutsete arv ületab kõigi ülejäänud hommikute arvu," nendib Lukk.

Kellaajaliselt on politseil kõige rohkem tööd (kõigi nädalapäevade peale kokku) 4-5 varahommikul (76 väljakutset), sealt edasi järgnevatel tundidel vastavalt 44 ja 26 väljakutset. Laupäeva-pühapäeva eraldi vaadates on sama trend – kell 4 on väljakutsete osas tihe aeg, hiljem rahuneb.

Paraku on üle poole kõigist ajavahemikus 4-10 Tallinna vanalinnas registreeritud väljakutsetest seotud vägivallaga, peamiselt põhjuseks kaklus või peksmine.

Esialgsete plaanide kohaselt piirataks öist alkoholimüüki baarides tööpäeva eelsetel öödel kella kaheni ja puhkepäeva eelsetel öödel kella kolmeni.