Alaealiselt seksi ostmises kahtlustatud 18 mehest viis on süüdistusest pääsenud ja kolm süüdi mõistetud. Endise tippsotsi osas käib menetlus edasi

Õhtuleht kirjutab, et 18 kahtlustatavast kolm on tänaseks süüdi mõistetud ning seitse on kohtu ette saadetud või jõuavad selleni peagi. Kaks juhtumit, ka Tõnu Intsi oma, on veel menetluses.

Kuue mehe suhtes on aga menetlus lõpetatud – ühel oportuniteediga ja viie puhul selgus uurimisel, et nad ei pannudki kuritegu toime.

Politsei jõudis selle juhtumi jälile hoopis üht teist kuritegu uurides. Kuna lapsprostituudid ise end tavaliselt kannatanuna ei näe, siis tihti saavadki uurijad toimuvast teada kaudseid teid mööda – näiteks lapsevanem või mõni valvas kodanik märkab midagi.

