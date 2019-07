Aerusurfarite matk Kakumäe rannas venis ilma tõttu öhe

Teade jõudis politsei- ja piirivalveameti (PPA) merevalvekeskuseni kell 23.10 täpsustusega, et 12-liikmelisest seltskonnast on merehädas kaks aerusurfajat. Ühel oli murdunud aer.

Sündmusele reageerisid PPA lennusalga kopter, kaater, patrull ning päästeameti Kopli, Lilleküla ja Nõmme komandod kahe paadiga.

PPA merepääste- ja patrulligrupi piirivalve välijuht Armin Puust ütles Delfile, et kohapeal selgus, et kahe merehädalise asemel on merel kuus SUP lauaga sõitjat, kellest neli said kaldale iseseisvalt.

"Kaks sõitjat vajasid merelt maismaale liikumisel abi ning seda osutas läheduses olev eraisiku paat," ütles Puust.

Matka korraldanud Fansurfi klubi esindaja Margus Otsa sõnul oli tegemist klubi kaatriga, millega aidati murdunud aeruga surfaja kalda poole.

Otsa sõnul oli kõik tegelikult kontrolli all ja tegemist oli lihtsalt tavalise matkaga, mis venis natukene pikemaks. Klubi ei näinud tema sõnul vajadust ka päästeametit kutsuda.

"Võib-olla kutsus (päästeameti - toim) keegi, kes oli juba kaldale jõudnud," ütles Otsa Delfile. "Meie tegime nii nagu me toimetame. Meil on väljaõpetatud inimesed ja ka kaater olemas. See, et matk venis pool tundi pikemaks.. Mida teha, kui ilmastikuolud on sellised," rääkis Otsa.

Päästeameti pressiesindaja Kristjan Otti kinnitas, et lõpuks pääsesid kõik aerusurfarid kaldale Surfiklubi abiga. Samas ütlesid nii Otti kui ka Puust, et osadel retkelistel ei olnud neile teadaolevalt päästeveste.

Surfiklubi esindaja Margus Otsa aga ütles, et see ei saa tõele vastata, "Ma ise ei olnud seal kohal, aga see ei saa tõele vastata, sest päästevest peaks ju kõigil seljas olema," ütles ta.