Advokatuur ei kipu Arumäe kutsetegevust peatama

Prokuratuuri järel hakkas novembris Urmas Arumäe võimalikku huvide konflikti juhtumit maaeluministeeriumis uurima ka advokatuuri aukohus. Advokatuuri juhatus nimelt leidis, et meedias kajastatud materjalide põhjal ei tegutsenud Arumäe avaliku teenistuse seaduse alusel, kuid üksnes prokuratuurist saadud informatsioonist neile seisukoha võtmiseks ei piisanud.

Eile süüdistuseni jõudnud kriminaalmenetlus ei ole aga Arumäe kutsetegevust pausile pannud.

"Kuna kriminaalmenetluse käigus selguvad asjaolud võivad aukohtumenetlust mõjutada, siis pidas aukohus mõistlikuks menetluse peatada kuni kriminaalasjas lahendi jõustumiseni. Vandeadvokaat Urmas Arumäe kutsetegevust peatatud ei ole," selgitas Eesti Advokatuuri kantsler Leen Eenpalu Delfile.

Aukohus arutab advokaatide distsiplinaarsüüteoasju ja muid seadusega aukohtu pädevusse antud asju. Aukohtusse kuulub neli advokatuuri üldkogu valitud vandeadvokaati, kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane.

Arumäe ei kommenteeri

Urmas Arumäe ei soovinud endale esitatud süüdistust täpsemalt kommenteerida. Küll aga selgitas ta Delfile, et meedia teab asjast rohkem kui ta ise. "Lugesin netist, et minu asjas on isegi kohtuistungi aeg määratud," selgitas ta ja suunas küsimustega oma advokaadi poole.

Delfile teadaolevalt esindab Arumäed Aadu Luberg, kuid teda ei ole õnnestunud uudisteportaalil tabada.

Süüdistusest teatati eile

Kolmapäeval teatas põhja ringkonnaprokuratuur, et Arumäed süüdistatakse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Süüdistuse järgi nõustas Urmas Arumäe ametiisikuna õigusküsimustes maaeluministrit, olles samal ajal kahtlustatavate kaitsja kriminaalasjas, kus kannatanuks oli Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluv PRIA.

Kriminaalmenetlus Arumäe suhtes algatati mullu novembris uurimaks, kas ministri nõunik võis ministrile õigusnõu andes osaleda ametiisikuna otsuste tegemisel ja otsuste sisulisel suunamisel endaga seotud inimestega.

Nimelt nõustas Arumäe ministrit PRIA-le kriminaalmenetluses volituse andmise küsimuses, olles ise samas kriminaalasjas kahtlustatavate kaitsja. PRIA küsis Maaeluministeeriumilt volitusi saamaks Urmas Arumäe klientidelt tagasi 1,1 miljonit eurot investeeringuteks makstud toetusraha.