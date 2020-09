Abikaasale kuuli pähe kihutanud Liina Bahovski vabanes juba keset suve vahi alt

Juba kuriteo päeval peeti 44-aastane Liina tapmises kahtlustatavana kinni ja kaks päeva hiljem võttis kohus prokuratuuri taotlusel ta vahi alla.

Põhja prokuratuuri vanemprokurör Katrin Paesoo ütles toona, et inimene, kes tarvitab alkoholi ja kelle valduses on relvad, võib olla ettearvamatu ja ohtlik.

"Sel põhjusel pidasin vajalikuks taotleda kohtult luba kahtlustatava vahistamiseks. Kohus pidas kogutud tõendeid hinnates seda põhjendatuks ja naine võeti eeluurimise ajaks vahi alla," selgitas Paesoo toona.

Kui Bahovski oli neli nädalat vahi all olnud, vaidlustas ta läbi kaitsja ringkonnakohtus oma vahistamisotsuse, paludes see asendada elukohast lahkumise keeluga. Kohus taotlust ei rahuldanud ja 26. juunil otsustas Liina kaitsja ringkonnakohtu otsuse Riigikohtus vaidlustada.

8. juulil, enne kui riigikohus jõudis seda üldse menetlema hakata, otsustas Liina Bahovski, et loobub määruskaebusest. Selle põhjuseks oli tõenäoliselt tekkinud aimdus, et uue taotlusega suudetakse kohut paremini veenda.

Nimelt kui Bahovski oli juba ligi kaks kuud vahi all viibinud, otsustas kohus kuu varasemalt tehtud otsusega võtta vastu vastupidine seisukoht.

Prokuratuur toetas elektroonilist järelevalvet

Kohus leidis nüüd: "Arvestades, et kahtlustatava vahistamise aluseks oli uute kuritegude toimepanemise oht, on vahistamise asendamisel elektroonilise valvega keskseks küsimuseks see, kas isiku suhtes tõkendina kohaldatud vahistamise asendamine elektroonilise valvega suudab samaväärselt tagada kahtlustatava õiguskuulekat käitumist.

Käesolevaks hetkeks on tuvastatud, et kahtlustatav asub elama xxx, mis ei ole kannatanuga ühine kodu. xxx elukohas ei tarvitata alkoholi, puuduvad ka relvad. Viidatud tingimustes on kohtu hinnangul tagatud kahtlustatava õiguskuulekas käitumine, s.o tõenäosus, et ta ei pane toime uusi kuritegusid, on suur."

Et Bahovski oli vahi all olnud juba ca 2 kuud ja ta oli varasemalt kriminaalkorras karistamata, leidis kohus, et ilmselt on vahi all viibitud aeg mõjunud Bahovskile distsiplineerivalt ning ta saab aru, et elektroonilise valve tingimuste rikkumise korral ootab teda ees vangistus. "Seega kohus nõustub, et elektrooniline valve on antud juhul piisav, hoidmaks ära uusi kuritegusid," rahuldas Tartu maakohus Bahovski taotluse.