Aastavahetus möödus politseile töiselt: 56 korral reageeriti perevägivalla väljakutsetele, abi vajasid kümned alkoholiga liialdanud inimesed

Samal ajal pöörati suuremat tähelepanu ka liiklusohutusele. Aasta viimasel päeval pandi puhuma üle paari tuhande autojuhi ning tabati 28 joobes juhti. Oli üksikuid liiklusõnnetusi, neist mõned kahetsusväärselt ka joobes juhtide süül.

"Aastavahetus oli politseile töine, kuid et pikk nädalavahetus on veel ees ning palga- ja pensionipäevad nii mõnelgi käes, tuleb paratamatult kõigile operatiivtöötajatele veel mitu päeva lisatööd. Nii oleme endiselt suuremate jõududega tööl, et aidata kõigil uuele aastale tervelt ja turvaliselt vastu minna," võttis Jõeveer kokku.