76-aastane helkurita naine sai pimedal maanteel autolt löögi

Õnnetus leidis aset esmaspäeva õhtul kella 17.07 paiku Lääne-Nigula vallas Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 10-ndal kilomeetril, teatab politsei.

Tumedates riietes ilma helkurita 76-aastane naine kõndis Risti-suunalise sõiduraja ääres ja sai löögi samas suunas liikunud 69-aastase mehe juhitud sõiduauto Hyundai I20 paremalt küljepeeglilt.

Jalakäija toimetati kiirabiga Tallinnasse Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Arvestades, et pimedat aega on iga päevaga järjest enam, tuletab politsei meelde, et jalakäija peab enda nähtavaks tegemiseks kandma helkurit või valgusallikat - see on kohustuslik.

"Igal aastal juhtub mitmeid traagilisi õnnetusi, sest helkurita jalakäija ei ole autojuhile õigeaegselt nähtav," teatas politsei juba oktoobris. "Kuna valget aega on ööpäevas järjest vähem, on viimane aeg otsida välja helkurid."

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul päästab helkur elusid, kuid mitte siis, kui see on kotis, taskus või kinnitatud nõnda, et see pole sõidukijuhile nähtav. „Helkur on küll odav, kuid väga efektiivne vahend enda nähtavaks tegemiseks ning sõidukijuhid on väga tänulikud, kui märkavad tee ääres kõndivat jalakäijat juba kaugelt. Kõige turvalisem on pimedal ajal liikuda nagu särav jõulukuusk, siis on kindel, et oled teistele liiklejatele nähtav,“ rääkis Loigo.

Mullu hukkus pimedatel kuudel õnnetustes üheksa ja sai vigastada 180 jalakäijat.