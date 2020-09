61-aastase naise vägistanud ja tapnud noormees läheb 12 aastaks trellide taha

Delfi kirjutas Jaan Lepla üle kohtupidamisest juba mõni nädal tagasi. Jaani süüdistati selles, et tema tänavu veebruarikuus peksis jalgade ja rusikatega 61- aastast naisterahvast ning astus viimase tahte vastaselt temaga suguühtesse. Oma vägivaldse käitumisega põhjustas mees kannatanule tervisekahjustusi, mille tagajärjel ta lõpuks suri. Pärast surma peitis mees kannatanu surnukeha metsatukka.

Pärnu Maakohus arutas kannatanu huvides kriminaalasja kinnistel kohtuistungitel. Kuigi süüdistatav võttis kuriteod omaks, leidis tema kaitsja, et tegu polnud piinaval viisil tapmise ehk mõrvaga. Kohus kolmeliikmelises koosseisus koos rahvakohtunikega leidis, et esitatud süüdistus on täies mahus tõendamist leidnud.

Kriminaalmenetluse kuluna peab Jaan tasuma sundraha, riigi õigusabi korras määratud kaitsja tasu ja ekspertiisitasud kogusummas 13 210,60 eurot. Kohus rahuldas kannatanu tsiviilhagi täielikult mõistes 1440,81 eurot varalise kahju katteks ja 2500 eurot mittevaralise kahju katteks.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kannatanu, kaitsja ja süüdistatav loobusid apellatsiooni esitamise õigusest.