61-aastase Milvi tapmises kahtlustatav võeti vahi alla

„Kuigi 26-aastane kahtlustatav on varem kriminaalkorras karistamata, on ta kahtlustuse järgi käitunud alkoholi mõju all ootamatult agressiivselt ning pannud toime raske kuriteo,“ ütles prokurör Merry Tiitus. „Prokuratuuri hinnangul on selliselt käituv inimene ühiskonnale ohtlik ning kergemad tõkendid ei ole uute kuritegude ärahoidmiseks piisavad,“ selgitas prokurör.

61-aastase naise surnukeha leiti kolmapäeva pärastlõunal, samal õhtupoolikul peeti naise 26-aastane tuttav kahtlustatavana kinni. Juhtumit uuritakse karistusseadustikus tapmist käsitleva paragrahvi alusel.

Kriminaaluurimise käigus selgeks tehtud asjaoludest on võimalik lähemalt rääkida pärast eeluurimise lõppu.

Kriminaalmenetlust viib läbi Lääne prefektuur ja juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.