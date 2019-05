57-aastane eestlane mõisteti Soomes vangi 14-aastase tüdruku purju jootmise ja vägistamise eest

Noored veetsid Kaljuranna juures aega, juues alkoholi. Kui tüdrukul halb hakkas, kandis mees ta tüdruku sõnul magamistuppa, vahendab Ilta-Sanomat.

Tüdruk rääkis, et oli nii purjus, et tal oli raske silmi lahti hoida. Ta oksendas, misjärel viis mees mustad riided pesumasinasse, tuli tagasi ja vägistas ta, rääkis tüdruk.

Kohtu sõnul kasutas Kaljurand vägistamisel vägivalda.

„Kirjalike tõenditena esitatud fotodel on näha ohvrile tekkinud sinikaid. Arsti tunnistusest ilmnev arsti järeldus toetab seda, et sinikad on tekkinud ohvri räägitud viisil kinnihoidmisest,” teatas kohus.

Suguühe oli kohtu teatel kaitsmata. Seda tõendas kriminaallaboratooriumi Y-kromosoomi proov.

Kohus leidis, et seksuaalkuriteo süüdistused on tõestatud ohvri ja tunnistajate ütluste, arsti tunnistuse ja fotode põhjal. Kohtu sõnul pidi Kaljurand teadma, et tüdruk oli alla 16-aastane.

Kuritegu pandi toime 2017. aastal Riihimäkis.

Mees eitas kuritegu ja esitas kohtule oma selgituse.

„Kostja esitas alternatiivse sündmuste käiguna, et tema (ninarätikutena) kasutatud majapidamispaberi tükkidest võis sattuda proovi võtmise objektiks olnud prooviainet ohvri tupe siseosadele, kui tema sõbrad võisid kasutada kasutatud majapidamispaberit tüdruku puhastamiseks oksest,” teatas kohus.

Kaljurand mõisteti lisaks seksuaalkuriteole süüdi ka alkoholialases rikkumises, sest ta oli andnud alkoholi alaealistele. Veel mõisteti ta süüdi kahes kehalises väärkohtlemises, sest leiti, et alkohol põhjustas noortele kehalise vägivallaga võrreldavat kahju.