38-aastane naine kandis üle 20 600 euro end börsimaakleriks valetanud kelmile

Naine kandis erinevatele pangakontodele kokku enam kui 20600 eurot, kuid palvetele saada raha koos väidetava kasumiga tagasi ei ole reageeritud.

Politsei alustas kriminaalmenetlust kelmust käsitleva paragrahvi osas.

Möödunud aasta lõpus kandis raplamaalane sarnase skeemiga tegelevale kelmile üle poole miljoni euro. Toona rõhutas Rapla vanemuurija Tanel Alasmaa Delfile, et taolisi petuskeeme kasutakse üha enam. "Üldjuhul sellistel puhkudel ei räägi inimesega ühendust võtvad teenusepakkujad eesti keelt. Tihti on inimesed, kes telefoni teel investeerimisvõimalusi pakuvad väga pealetükkivad. Mõistlik on numbrid, kust sellised kõned tulevad, ära blokeerida. Kui te ise seda teha ei oska, paluge abi, näiteks pereliikmetelt"