35-aastase Ülle tapmises kahtlustatav teeb uurijatega koostööd

Raido Pilve kaitsja Paul Järve ei soostunud TV3-s väidetut kinnitama, samas ei lükanud ta seda ka ümber. Mida on Pilv uurijatele väitnud, ei ole tema sõnul lõplik, sest menetlus on alles pooleli ja süüdistust ei ole veel esitatud.

Lõuna ringkonnaprokuratuur kinnitas, et Pilv teeb uurijatega koostööd, kuid tema ütlusi ei ole võimalik enne uurimise lõppu avaldada.

"Nii uurijad kui prokuratuur pingutavad selle nimel, et juhtum saaks lahenduse võimalikult kiiresti. Menetluse pikkust aga ette ennustada pole võimalik," kommenteeris prokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinhold.

Reinhold aga kinnitas, et Pilv on endiselt ainus kahtlusaluna ja kedagi teist seoses Ülle mõrvaga ei otsita. See tähendab, et Pilve koostöö uurijatega võibki tähendada "põhimõttelist ülestunnistust".

Raido Pilv võeti vahi alla eelmisel reedel kahtlustatavana 35-aastase Ülle tapmises. Ülle jäi kadunuks 27. augustil. Teda nähti viimati Pilvega juttu ajamas viimasele kuuluva maja juures, mis asub Ülle kodu lähedal.

Kolmandal septembril teatas politsei, et Ülle kadumisega seostatakse tumedat sõidukit, mis andis alust arvata, et naise kadumisega seoses on kellegi kuri käsi mängus.

Ülle vägivallatundemärkidega surnukeha leiti 9. septembril Mulgi vallas järvest, mis asub ligikaudu 50 km kaugusel Ülle kodust. Kaks päeva hiljem peeti kahtlustatavana kinni 30-aastane Raido Pilv.

Pilv on varasemalt kriminaalkorras karistamata. Tapmise eest võib kohus karistada teda kuue- kuni viieteistaastase vangistusega. Uurimist juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Kuritegu isiklike suhete pinnalt