30 aastat Eestisse elama asumisest unistanud mees sõitis varastatud paadiga üle Narva jõe

Mees soovis Eestisse elama asuda juba 30 aastat tagasi.

“52-aastane mees ootas neli päeva sobivat momenti piiri ületamiseks. Õnneks ei pidanud ta seda lageda taeva all seda ootama, vaid sai elada õe juures piiriäärsel alal aianduskooperatiivis. Nelja päeva jooksul tegi mees luuret, et välja selgitada koht, kust saab kõige paremini jõge ületada, et Eestisse jõuda. Sealjuures jälgis ka piirivalvurite tööd,” kirjeldas Ida prefektuur mehe plaani.

Muidugi oli mehel vaja leida ka paat. "Tal oli võimalus võtta naabrite oma, aga kuna ta ei tahtnud sugulastele pahandusi, otsustas ta hoopis paadilaenutusest ühe varastada," kirjutati Ida prefektuuri sotsiaalmeediaküljel.

Piiriületuse jaoks võttis ta Ida prefektuuri kinnitusel kaasa kaks komplekti riideid ja just spetsiaalselt laigulised, et ebaseadusliku piiriületuse käigus maastikuga üheks sulanduda. "Piiriületuseks oli kaasa võetud ka nuga ja gaas. Nuga selleks, et paat varastada — lõikas nööri läbi ja gaas selleks, et loomade rünnakuid ära hoida. Eestisse jõudes viskas noa ja gaasi maabumiskoha juures olnud kummuli paadi alla."

9. juunil jõudiski mees Eesti vetesse, kus ta jäi Vasknarva kordoni radarvaatlejale kohe silma. "Mees maabus Eesti Vabariigi kaldale, võttis paadist seljakoti ja hakkas kiirustades Vasknarva küla poole liikuma. Paraku ta kaugele ei jõudnud — piirivalvepatrull pidas ta kinni. Mees selgitas korrakaitsjatele, et Venemaa ametivõimud kiusavad teda taga ning sellepärast ei ole talle välispassi antud. Ta on Eestisse tahtnud elama asuda juba 30 aastat, sest siin pole korruptsiooni ja ta on alati selle vastu võidelnud," kirjutati prefektuuri sotsiaalmeedia küljel.