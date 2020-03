Võru gümnaasiumi õpilasel tuvastati koroonaviirus. Ta käis lõppeval nädalal koolis

"Terviseamet on kinnitanud, et ühel meie kooli õpilasel on laboratoorselt tõestatud diagnoos COVID-19. Ta käis lõppeval nädalal ka koolis," seisab kooli Facebooki lehel.

Juhtumiga seoses kutsutakse kõiki koolipere liikmeid järgima Terviseameti soovitusi:

1. Palun viibige kodus.

2. Võimalusel tellige toit koju!

3. Palun ärge külastage avalikke kohti!

4. Järgige terviseohutuse nõudeid:

* peske regulaarselt käsi ja võimalusel desinfitseerige;

* vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;

* tuulutage ruume regulaarselt (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);

* köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käe varrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).

Juhul, kui Sul või Su pereliikmetel tekib:

1. palavik, köha, peavalu ja/või kurguvalu, siis palun helista:

* oma perearstile, et küsida täpsemaid juhiseid edasise ravi osas;

* väljaspool perearsti vastuvõtuaega perearsti nõuandetelefonile 1220;

2. hingamisraskus või õhupuudus, siis palun helista:

* häirekeskusesse 112 ning kutsuge kiirabi.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!