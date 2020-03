Välisministeerium: reisil olijatel soovitame suhelda Eestisse tagasitulekuks reisi- või lennufirmadega

“Meie prioriteet on eestlaste turvalisus üle maailma. Eestlastele, kes parasjagu reisivad, on mul üks selge sõnum: riigipiirid on Eesti kodanikele alati avatud, ka pärast 17. märtsi, aga reisipiirangute ja transpordiühenduste tõttu ei pruugi varsti tehniliselt olla võimalik siia hõlpsasti saada,” rõhutas välisminister Urmas Reinsalu.

Eestisse jõudmine võib kujuneda keeruliseks juba lähipäevadel. Seda seepärast, et näiteks Poola sulges öö vastu tänast piirid. Välisministeerium on pöördunud riigiametnike poole, et inimesed saaksid vajadusel koju tulla.

Välisministeeriumi soovitus ei kehti neile Eesti kodanikele, kes elavad alaliselt välismaal. Ministeerium soovitab jälgida sealseid juhiseid.

Olukord lähiriikides ja populaarsetes sihtkohtades

Alates 17. märtsi sulgeb Läti rahvusvahelise liikluse – seda nii lennujaamades, sadamates kui ka rahvusvahelised bussi ja rongiliiklused. Samuti peatatakse liiklemine riigipiiridel. Erandiks on Läti Vabariigi kodanikud ja elamisloaga inimesed. Läti testib kõiki, kes tulevad tagasi nakkusohtlikest riikidest ja kellel on avaldunud sümptomid.

Eile teatas ka Leedu, et sulgeb välismaalastele piirid. Erandiks on Leedu kodanikud ja need, kellel on elamisluba. Reisijad, kes saabuvad lennuki, meritsi või maismaa kaudu, viiakse läbi registreerimine ja tervisekontroll. Samuti piiratakse ka riigisisest transporti. Riigist lahkumiseks välismaalastele piirangut ei tehta. Poolaga on avatud läbipääs vaid Kalvarija – Budzisko.

Ükski välisriigikodanik ei saa alatest tänasest siseneda ka Poola. Siseneda ei saa ka siis, kui soovitakse sõita läbi, et Eestisse jõuda. Peatatakse ka rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Rahvusvahelist kaubavedu otsus ei mõjuta.