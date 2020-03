Tele2 sulgeb kõik esindused üle Eesti

„Suure üle-eestilise ettevõttena tajume oma vastutust koroonaviiruse leviku piiramisel ja seepärast oleme võtnud vastu otsuse sulgeda ajutiselt kõik Tele2 esindused, et tagada tänases eriolukorras meie kõigi heaolu,“ ütles Tele2 müügidirektor Aare Uusjärv.

„Mõistame, et esinduste sulgemine tekitab ebamugavusi, kuid tänases olukorras on see vajalik samm, et kaitsta nii meie töötajate kui klientide tervist,“ selgitas Uusjärv. „Oleme klientide jaoks jätkuvalt olemas telefoni, e-kirja ja chat´i kaudu. Anname endast parima, et lahendada kõikvõimalikud esilekerkivad mured telefoni ja e-kanalite kaudu,“ lisas Uusjärv. Eraklientide infotelefoni number on 6 866 866 ja äriklientidel 1205.

Kodust lahkumata saab kõige mugavalt kasutada teenuste tellimiseks või muutmiseks Tele2 iseteenindust minu.tele2.ee, kust saab vajadusel muuta oma interneti- ja kõnepaketti ning tasuda arveid. Samuti julgustame oma kliente kasutama meie e-poe lahendust, mille kaudu on kättesaadavad kõik Tele2 tooted.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!