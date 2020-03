Tartu Ülikooli vanemteadur: positiivsete testide arv ei ole nakatunute arv riigis!

Igal viirustunnustega haigel oleks tegelikult oluline teada, kas tal on koroona või mitte – sellest lähtuvalt saaks kujundada oma käitumist ning karantiiniaja pikkust. On selge, et suur kiusatus on peale kergetest viirussümptomitest (ja enamik meist põeks seda haigust tõesti küllalt kergelt) paranemist kodust välja minna, kuigi endiselt ollakse nakkusohtlik.

Viirusega nakatunute arvu suurusjärgu võrra alaraporteerimine on ohtlik kommunikatsiooniviga. Niigi on palju inimesi, kes praeguseid meetmeid tõsiselt ei võta ja neid naeruvääristavad. Et säiliks võimekus ravida haigust raskelt põdevaid inimesi, aga ka kõiki muid tervisemuresid, millega tegelemine koroona kõrval tahaplaanile jääb, tuleb nakkuse levikuvõimalused kiiresti alla suruda. Ja selleks peavad kõik oma kontaktid teiste inimestega praktiliselt teostatava miinimumini viima.

See aga eeldab, et kommunikatsioon on vastava tõsiduse ja usaldatavusega, mida ta hetkel pole olnud, vaid pigem üritatakse alahinnata ja paanikat vähendada. Sellest on ka võimalik aru saada, aga nakatunute arvu realistlikum kommunikeerimine aitaks inimestel seda kriisi tõsisemalt võtta. Riskime seekord pigem ülereageerimise kui alareageerimisega, sest eksimine liigse pessimismi suunas on selgelt madalama hinnaga.