Riigisekretär nõuab ERR-ilt aru, miks ETV peaministri pöördumist ei näidanud

Palun Teie selgitust, millistel kaalutlustel Eesti Rahvusringhääling ei teinud ülekannet peaministri 12. märtsi 2020. aasta poliitilisest avaldusest Riigikogus, vaid sellel ajal oli mõlemas Rahvusringhäälingu kanalis eetris kordussaade," seisis Peterkopi kirjas.

Delfi küsis ka ülekande toimumise ajal Erik Roose käest, et miks ETV peaministri pöördumist üle ei kandnud. Toona sõnas Roose, et tema vaatas ülekannet veebist ja polnud kursis, kas see ETV eetrisse jõudis ning soovitas parema veebiülekande elamuse saamiseks vaatajatel endale paremad arvutid soetada, et pilt ei hanguks.

ERR pressiesindaja Pille-Mai Helemäe ütles siis, et ERR kandis peaministri poliitilist pöördumist üle ERR portaalis ja Vikerraadios ning Raadio 4 tegi pöördumisest eriuudise. Kriitika alla sattunud ERR-i asusid sotsiaalmeedias kaitsma ka mitmed rahvusringhäälingu töötajad, kes leidsid, et Vikerraadio ülekandest piisas.