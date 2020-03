Piirikontroll naaseb: vaata, millised on piiriületuse reeglid alates 17. märtsist!

„Juhul kui inimestel, kellel on õigus Eestisse siseneda, on haigusnähud, suunatakse kergemate haigusnähtudega inimene Eestisse sisenemisel kodusele ravile ning raskemate haigusnähtude puhul haiglaravile. COVID-19 kahtlusega ja diagnoosiga inimestel on kohustus järgida isolatsiooni tingimusi,“ rääkis siseminister.

Selline isolatsioon tähendab, et inimene peab olema 14 päeva tubastes tingimustes nii, et ta ei puutu teiste inimestega kokku. Kui temaga viibivad samades ruumides koos ka teised, peavad ka nemad isolatsiooni jääma. Raskete haigusnähtude puhul on inimesed haiglaravil.

„Isolatsioonis viibivatel inimestel soovitan suhelda oma sõprade ja tuttavatega telefoni või interneti teel ning paluda abi, et tuua neile vajalikke kaupu. Arvestada tuleb, et kaubatooja ei tohi isolatsioonis viibijatega kokku puutuda. Olukord on ebamugav, kuid loodan inimeste mõistvale suhtumisele. Haigusnähtudega inimeste isolatsioon on vajalik, sest nii on edasise nakatumise võimalus väiksem,“ ütles siseminister.

Põhimõtted Eestisse sisenemisel alates 17. märtsist 2020

1. Eestisse saavad tulla Eesti kodanikud ja Eesti elanikud, sh tähtajalise elamisloa või -õigusega isikud:

• Eesti kodanikud, kellel on Eesti kodaniku pass;

• Eesti kodanikud, kellel on Eesti ID-kaart;

• Euroopa Liidu kodanikud, kellel on Eesti ID-kaart;

• kellel on Eesti välismaalase pass (hall pass);

• välisriigi kodanikud, kellel on Eesti elamisloa kaart. Näiteks:

*kes õpivad Eesti kutsekoolis või kõrgkoolis

*kes töötavad Eestis

*kelle abikaasa on Eesti kodanik või Eesti elanik

*kellel on Eestis ettevõte

2. Eestisse ei lubata inimesi, kes:

• tulevad Eestisse viisavabalt, Schengeni viisaga või Eesti viisaga:

*Eestisse lühiajaliselt töötama;

*turismireisile, näiteks Tallinna vanalinna vaatama;

*sugulasi või tuttavaid külastama.

3. Eestisse saavad tulla üksnes ilma haigusnähtudeta välismaalased, kes on: